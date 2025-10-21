В Москве водителей предупредили о рисках на дорогах 21 октября

В Москве водителей предупредили о дожде 21 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«В городе местами идет дождь — не отвлекайтесь на телефон за рулем. По прогнозам синоптиков, в городе в течение дня будет идти дождь. Водителям рекомендуем: не отвлекаться на телефон во время движения; избегать резких маневров; заранее снижать скорость перед пешеходными переходами», — говорится в публикации.

Также в дептрансе водителям посоветовали пересесть с личных авто на общественный транспорт.

До этого в Москве зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь.

«Зацепер решил прокатиться с ветерком и риском», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».

Авторы видео же заявили, что «полуфабрикаты для морга вышли на новый уровень». Также они заметили, что зацепер был одет в форму охраны.

Ранее челябинец на авто сбил 10-летнего ребенка.