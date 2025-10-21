Видео: челябинец на авто сбил 10-летнего ребенка и скрылся с места аварии

В Челябинске на видео попало, как ребенок отлетел от удара легковушки

В Челябинске водитель сбил 10-летнего мальчика и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«Все произошло сегодня утром на Краснопольском проспекте. По предварительным данным, школьник переходил дорогу на «зеленый», в это время черная легковушка завершала поворот. Мальчик попал под колеса, а водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места аварии», — говорится в сообщении.

На записи с личной камеры заметно, что после столкновения школьник смог самостоятельно добраться до тротуара. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего мальчика.

По данным Госавтоинспекции, правоохранители задержали водителя, который скрылся после ДТП. Мужчину вызвали в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Твери Geely на большой скорости влетел в ребенка.