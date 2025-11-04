Посольство РФ на Филиппинах опубликовало рекомендации для россиян из-за тайфуна

Посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам не выходить на улицу

Российское посольство на Филиппинах в своем Telegram-канале опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги», обрушившимся на островное государство.

«Посольство настоятельно рекомендует: оставаться в безопасных помещениях на период непогоды; следить за оповещениями местных властей и экстренных служб», — говорится в сообщении.

Кроме того, россиянам в диппредставительстве рекомендовали избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также согласовывать с авиаперевозчиком изменения в расписаниях рейсов.

4 ноября стало известно, что власти Филиппин эвакуировали около 387 тысяч человек из-за тайфуна. Как минимум 26 человек не смогли пережить стихию.

Национальный авиаперевозчик Philippines Airlines из-за «Калмаэги» отменил в целях безопасности десятки рейсов. Пассажирам предлагается перенести бронирование, а также воспользоваться возможностью использовать уплаченные деньги для покупки других билетов, или полностью вернуть свои средства.

Ранее Россия доставила Вьетнаму гумпомощь для пострадавших от тайфунов.