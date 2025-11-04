Национальный авиаперевозчик Филиппин отменил более 30 рейсов из-за тайфуна

Национальный авиаперевозчик Филиппин Philippines Airlines из-за тайфуна «Калмаэги» отменил 31 рейс, запланированный 6 ноября. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В целях безопасности наших пассажиров авиакомпания Philippines Airlines отменила следующие рейсы на вторник, 4 ноября, в связи с тайфуном «Тино» (международное название «Калмаэги». – прим.ред.), который может затронуть некоторые части Виссайских островов и остров Минданао», - передают в авиакомпании.

Как уточняется в заявлении, пассажирам отмененных рейсов не рекомендуется отправляться в аэропорт. Им предлагается перенести бронирование, а также воспользоваться возможностью использовать уплаченные деньги для покупки других билетов, или полностью вернуть свои средства.

4 ноября стало известно о том, что власти Филиппин эвакуировали 387 тысяч человек из-за разбушевавшегося тайфуна «Калмаэги». В результате стихийного бедствия пострадали многие города и деревни, в частности, сообщается, что 22-х человек не сумели спасти в регионе Центральные Висайи.

