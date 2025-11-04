На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Национальный авиаперевозчик Филиппин отменил более 30 рейсов из-за тайфуна

Филиппинские авиалинии отменили более 30 рейсов из-за тайфуна «Калмаэги»
true
true
true
close
Eloisa Lopez/Reuters

Национальный авиаперевозчик Филиппин Philippines Airlines из-за тайфуна «Калмаэги» отменил 31 рейс, запланированный 6 ноября. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В целях безопасности наших пассажиров авиакомпания Philippines Airlines отменила следующие рейсы на вторник, 4 ноября, в связи с тайфуном «Тино» (международное название «Калмаэги». – прим.ред.), который может затронуть некоторые части Виссайских островов и остров Минданао», - передают в авиакомпании.

Как уточняется в заявлении, пассажирам отмененных рейсов не рекомендуется отправляться в аэропорт. Им предлагается перенести бронирование, а также воспользоваться возможностью использовать уплаченные деньги для покупки других билетов, или полностью вернуть свои средства.

4 ноября стало известно о том, что власти Филиппин эвакуировали 387 тысяч человек из-за разбушевавшегося тайфуна «Калмаэги». В результате стихийного бедствия пострадали многие города и деревни, в частности, сообщается, что 22-х человек не сумели спасти в регионе Центральные Висайи.

Ранее во Вьетнаме затопило исторические города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами