СБ Белоруссии считает невозможной контрабанду без помощи чиновников Литвы

Reuters

При жестком режиме контроля в приграничье Литвы контрабанда сигарет без помощи местных должностных лиц невозможна. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Неверовский на открытии пограничной заставы «Крейванцы» у белорусско-литовской границы, передает РИА Новости.

По его словам, программа «Балтийская линия обороны» не допустила бы контрабанду. Кроме того, у задержанных соучастников в средствах доставки находили SIM-карты литовских операторов, подчеркнул Неверовский.

«Это говорит об одном: без помощи должностных лиц сопредельной территории подобные вещи не происходят», — заявил он.

Заместитель госсекретаря СБ отметил, что до 2020 года такого рода проблемы решались совместными силами. Сегодня же соседнее государство не откликается на подобные призывы со стороны Минска, заключил он.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане Литвы сами перебрасывали сигареты с белорусской территории в Литву, используя для этого метеорологические зонды. По словам главы белорусского государства, литовцы на фоне закрытия границ решили заработать деньги на перепродаже сигарет. В такие условия людей поставили власти этих государств, которые прервали все торговые связи с Белоруссией, выстроив забор на границе, отметил он.

До этого заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

Ранее в Литве рассказали, почему шары с контрабандой перестали нарушать границы страны.

