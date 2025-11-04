На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве рассказали, почему шары с контрабандой перестали нарушать границы страны

Советник Матуленис: перемена ветра мешает отправке шаров с контрабандой в Литву
close
Ints Kalnins/Reuters

Шары с контрабандой перестали нарушать воздушное пространство Литвы в связи с переменой ветра. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил советник литовского президента Дейвидас Матуленис.

«В последние дни мы не видим воздушных шаров с контрабандой не потому, что какие-то активные действия стали предпринимать белорусские власти или сказались энергичные шаги Литвы, а прежде всего благодаря тому, что изменилось направление ветра», — сказал он.

Метеорологические зонды, используемые контрабандистами, — пассивные воздушные объекты, направление полета меняется в зависимости от преобладающих ветров.

28 октября Литва заявила, что готова сбивать появляющиеся над страной метеозонды, которые якобы связаны с контрабандой сигарет. Тогда президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что республика «не потерпит» их полетов над территорией страны.

До этого заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

Ранее Лукашенко заявил, что литовцы сами переправляли сигареты на метеозондах из Белоруссии.

