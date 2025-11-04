Путин посетил выставку «Православная Русь»

Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь» в «Манеже» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Главное событие мероприятия — экспозиция «Великая Победа. Россия — моя история», которая приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозиции представлено более 700 экспонатов: редкие архивные документы и музейные артефакты периода войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев РФ и Белоруссии, а также частных коллекций.

Также глава государства в этот день пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, активистами, волонтерами и детьми участников специальной военной операции.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России установили День коренных малочисленных народов страны.