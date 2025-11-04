Путин пообщался с детьми ветеранов СВО

Путин в День народного единства пообщался с волонтерами и детьми ветеранов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, активистами, волонтерами и детьми участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В День народного единства во встрече с главой государства приняли участие молодежь из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», общественного движения «Волонтеры Победы», молодые представители фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», представители АНО «Комитет семей воинов Отечества», общественники из Общероссийского народного фронта, представители разных патриотических движений и тд.

В общей сложности принять участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства и пообщаться с президентом России пришли более 20 молодых людей в возрасте от 9 до 17 лет.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России установили День коренных малочисленных народов страны.