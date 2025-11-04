Синоптики предупредили о скором усилении тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах

Бушующий на Филиппинах тайфун «Калмаэги» в течение суток может стать сильнее

Бушующий на Филиппинах тайфун «Калмаэги» в течение ближайших суток может стать сильнее. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Сегодня в 06:00 мск скорость ветра в районе тайфуна составляла 35 м/с, а порывы достигали 50 м/с. В среду, 5 ноября, в 03:00 мск скорость ветра может увеличиться до 40 м/с, порывы же прогнозируются до 57 м/с», — уточнил источник.

4 ноября стало известно, что власти Филиппин эвакуировали около 387 тысяч человек из-за тайфуна. Как минимум 26 человек не смогли пережить стихию.

Национальный авиаперевозчик Philippines Airlines из-за «Калмаэги» отменил в целях безопасности десятки рейсов. Пассажирам предлагается перенести бронирование, а также воспользоваться возможностью использовать уплаченные деньги для покупки других билетов, или полностью вернуть свои средства.

Ранее Россия доставила Вьетнаму гумпомощь для пострадавших от тайфунов.