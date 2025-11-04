На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптики предупредили о скором усилении тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах

Бушующий на Филиппинах тайфун «Калмаэги» в течение суток может стать сильнее
true
true
true
close
Philippine Red Cross/Reuters

Бушующий на Филиппинах тайфун «Калмаэги» в течение ближайших суток может стать сильнее. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Сегодня в 06:00 мск скорость ветра в районе тайфуна составляла 35 м/с, а порывы достигали 50 м/с. В среду, 5 ноября, в 03:00 мск скорость ветра может увеличиться до 40 м/с, порывы же прогнозируются до 57 м/с», — уточнил источник.

4 ноября стало известно, что власти Филиппин эвакуировали около 387 тысяч человек из-за тайфуна. Как минимум 26 человек не смогли пережить стихию.

Национальный авиаперевозчик Philippines Airlines из-за «Калмаэги» отменил в целях безопасности десятки рейсов. Пассажирам предлагается перенести бронирование, а также воспользоваться возможностью использовать уплаченные деньги для покупки других билетов, или полностью вернуть свои средства.

Ранее Россия доставила Вьетнаму гумпомощь для пострадавших от тайфунов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами