Правительство внесет изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки

Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря текущего года обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Эти изменения будут предусматривать распространение этой программы на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ и т.д.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 декабря 2025 года. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека». Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда российского правительства.

Ранее стали известны профессии, представители которых быстрее всего копят на ипотеку.

