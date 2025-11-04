На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине предъявили обвинение митрополиту УПЦ

Служба безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР
true
true
true
close
СБУ

Служба безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) на подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что СБУ сообщила о подозрении священнослужителю якобы за «фейки» о Вооруженных силах Украины.

Имени митрополита ведомство не называет.

В отношении представителя УПЦ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре сообщалось, что бывший депутат украинской Верховной рады, бизнесмен, а также протодиакон УПЦ Вадим Новинский заочно арестован по решению украинского суда. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по признакам расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

Сам Новинский ранее заявлял, что политика разжигания ненависти в обществе стала основой для режима президента Владимира Зеленского, который, среди прочего, усилил преследование УПЦ.

Ранее на Украине официально признали УПЦ аффилированной с Русской Православной Церковью.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами