На Украине предъявили обвинение митрополиту УПЦ

Служба безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) на подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что СБУ сообщила о подозрении священнослужителю якобы за «фейки» о Вооруженных силах Украины.

Имени митрополита ведомство не называет.

В отношении представителя УПЦ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре сообщалось, что бывший депутат украинской Верховной рады, бизнесмен, а также протодиакон УПЦ Вадим Новинский заочно арестован по решению украинского суда. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по признакам расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

Сам Новинский ранее заявлял, что политика разжигания ненависти в обществе стала основой для режима президента Владимира Зеленского, который, среди прочего, усилил преследование УПЦ.

Ранее на Украине официально признали УПЦ аффилированной с Русской Православной Церковью.