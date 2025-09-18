На Украине арестовали экс-депутата Рады Новинского

На Украине заочно арестовали экс-депутата Рады и клирика УПЦ Новинского

Вадим Новинский/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший депутат украинской Верховной рады, бизнесмен, а также протодиакон канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский заочно арестован по решению украинского суда. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что Новинскому предъявлены обвинения в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по признакам расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По информации следствия, бывший депутат находится за пределами страны, но «продолжает оказывать информационное воздействие в ущерб украинскому суверенитету».

Сам Новинский ранее заявлял, что политика разжигания ненависти в обществе стала основой для режима президента Владимира Зеленского, который, среди прочего, усилил преследование УПЦ.

2 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Новинского. Весной 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте имущества Новинского на сумму, превышающую $380 млн. В перечень заблокированных активов вошли 230 объектов недвижимости, которыми, по утверждению СБУ, Новинский «владеет через офшорный траст».

