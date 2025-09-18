На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине арестовали экс-депутата Рады Новинского

На Украине заочно арестовали экс-депутата Рады и клирика УПЦ Новинского
Вадим Новинский/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший депутат украинской Верховной рады, бизнесмен, а также протодиакон канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский заочно арестован по решению украинского суда. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что Новинскому предъявлены обвинения в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по признакам расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По информации следствия, бывший депутат находится за пределами страны, но «продолжает оказывать информационное воздействие в ущерб украинскому суверенитету».

Сам Новинский ранее заявлял, что политика разжигания ненависти в обществе стала основой для режима президента Владимира Зеленского, который, среди прочего, усилил преследование УПЦ.

2 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Новинского. Весной 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте имущества Новинского на сумму, превышающую $380 млн. В перечень заблокированных активов вошли 230 объектов недвижимости, которыми, по утверждению СБУ, Новинский «владеет через офшорный траст».

Ранее на Украине арестовали нардепа Кузнецова за махинации при закупке дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
