Блогера Гусейна Гасанова снова объявили в розыск

МВД снова объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на базу ведомства.

«Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — говорится в ней.

В сентябре Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию блогера Гусейна Гасанова. Речь идет о фирме «Банда Фудс», которую Гасанов открыл в 2023 году. Компания выпускала роллы, однако бизнес не принес прибыли. У «Банда Фудс» обнаружили долг в 800 тысяч рублей. Гусейна обязали заплатить по счетам, но тот уехал из России.

20 августа налоговая служба ликвидировала компанию Гасанова — ООО «Банда». Знаменитость учредил фирму для продажи своих курсов личностного роста. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», юридический адрес бизнеса недостоверен, как и информация о должностных лицах. ФНС России решила ее ликвидировать, счета компании уже заблокированы.

Гасанова впервые объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере 14 мая. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

