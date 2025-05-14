Mash: блогера Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали

Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его карточка появилась в базе МВД.

Как сообщает Telegram-канал Mash, блогер заочно арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы. Канал уточняет, что уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Дело поступило в Чертановский суд 23 апреля 2025 года.

Известно, что с 2024 года Гасанов живет не в России — по некоторым данным, он уехал в Азербайджан.

В ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета Гасанова из-за долгов. Его ресторанная компания ООО «Банда Фудс» задолжала более 800 тысяч рублей.

До этого арбитражный суд Москвы взыскал более 10 млн рублей с бывшей компании Гасанова по иску предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко.

Ранее генпрокурора России попросили признать Дмитрия Назарова иноагентом.