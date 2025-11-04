На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар начался в Днепропетровской области Украины после атаки

«РВ»: в Днепропетровской области после ударов произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в Днепропетровской области Украины, подвергшейся ударам. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), сославшись на украинские паблики.

В публикации утверждается, что пламя охватило сооружения в Николаевской общине Синельниковского района. Материал дополнен кадрами с места происшествия, на которых запечатлены горящие здания и электрические вспышки.

«Все буквально охвачено огнем», — отмечается в тексте.

Какие именно постройки загорелись в Днепропетровской области, не уточняется. Также остается неизвестным, каким оружием они были атакованы.

3 ноября в Сумской области на севере Украины зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны отметили, что поврежденное сооружение расположено в Боромлянской общине.

За день до этого на территории Днепропетровской области после ударов загорелось предприятие. По информации ГСЧС, огонь охватил завод в городе Павлограде. Информация о том, какой именно объект получил повреждения, не поступала.

Ранее в Полтавской области Украины произошел пожар на объекте газодобывающей отрасли.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами