Пожар начался в Днепропетровской области Украины после атаки

Крупный пожар произошел в Днепропетровской области Украины, подвергшейся ударам. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), сославшись на украинские паблики.

В публикации утверждается, что пламя охватило сооружения в Николаевской общине Синельниковского района. Материал дополнен кадрами с места происшествия, на которых запечатлены горящие здания и электрические вспышки.

«Все буквально охвачено огнем», — отмечается в тексте.

Какие именно постройки загорелись в Днепропетровской области, не уточняется. Также остается неизвестным, каким оружием они были атакованы.

3 ноября в Сумской области на севере Украины зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны отметили, что поврежденное сооружение расположено в Боромлянской общине.

За день до этого на территории Днепропетровской области после ударов загорелось предприятие. По информации ГСЧС, огонь охватил завод в городе Павлограде. Информация о том, какой именно объект получил повреждения, не поступала.

Ранее в Полтавской области Украины произошел пожар на объекте газодобывающей отрасли.