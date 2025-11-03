В Ирландии сократят срок оплаты жилья украинским беженцам

Власти Ирландии сократят с 90 до 30 дней срок оплаты жилья беженцам с Украины

Прибывающие в Ирландию новые украинские беженцы смогут проживать в стране за государственный счет лишь 30 дней вместо нынешних 90. Об этом, ссылаясь на решение правительственного подкомитета, сообщает телеканал Raidio Teilifis Eireann (RTE).

В настоящее время заявки на оплачиваемое из бюджета жилье подают около 50 человек в день. Исходя из этого, власти пришли к выводу, что доступный жилищный фонд в стране закончится к концу ноября.

RTE напомнил, что с февраля 2022 года в Ирландию прибыли свыше 120 тысяч беженцев с Украины. Около 83 тысяч из них остались в республике.

2 ноября сообщалось, что в Берлине в аэропорту Тегель до конца года закроют центр для беженцев с Украины.

20 октября стало известно, что в столице Австрии готовится к закрытию последний центр приема украинских беженцев, вместимость которого составляет более 200 человек.

Ранее бывший премьер Польши предложил «подарить» Украине сбежавшую молодежь.