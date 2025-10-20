В столице Австрии закроют последний лагерь для украинских беженцев

В Вене готовится к закрытию последний центр приема украинских беженцев под названием Quartier Schlossberg, вместимость которого составляет более 200 человек. Все планируется сделать уже до конца 2025 года, сообщает австрийское радио ORF.

Сообщается, что с момента начала конфликта на территории Украины через центр прошли почти девять тысяч украинских мигрантов. Его закрытие планируется до конца 2025 года. При этом причины такого решения не называются.

Известно, что в настоящий момент на территории Вены находятся более 90 тыс. граждан Украины, бежавших с территории своей страны, из которых почти 11 тысяч получают пособие.

До этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM заявил, что страна не может больше принимать мигрантов с Украины. По его словам, в дальнейшем необходимо начать процесс беженцев инкультурации с помощью образования. При этом, Пшидач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить ситуации, при которой создавались бы какие-то отдельные районы для украинцев.

