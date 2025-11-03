На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело обвиняемого в госизмене депутата Рады Шевченко передали в суд

true
true
close
Евгений Шевченко/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Дело депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в государственной измене, передали в суд. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР).

«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который совершил государственную измену и завладел обманом средствами частного предприятия. Обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.

ГБР не называет имя обвиняемого депутата. По данным украинского издания «Страна.ua», речь идет о Шевченко.

Шевченко, заявлявшему о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в госизмене в ноябре 2024 года. В ГБР считают, что парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности страны.

По версии украинских силовиков, Шевченко, в том числе, обманным путем выманил у предпринимателей 14,5 млн гривен (около 26,5 млн рублей). Средства должны были направить на закупку удобрений в Белоруссии. При этом помощь депутату мог оказывать бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, отметили в органах.

Ранее в Раде обратились к Орбану с просьбой ввести санкции против судей Украины.

