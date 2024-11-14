Депутата Рады обвинили в госизмене

Депутату Верховной рады Евгению Шевченко, который заявлял о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

В ведомстве заявили, что парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности страны.

«Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации с территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

По информации ГБР, следствием установлены контакты Шевченко с представителями посольства Белоруссии после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.

8 ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что в правоохранительные органы Украины будет подано заявление о госизмене президента страны Владимира Зеленского, а также главы его офиса Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

Ранее обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского.