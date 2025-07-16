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В Раде обратились к Орбану с просьбой ввести санкции против судей Украины

Дубинский обратился к Орбану с просьбой ввести санкции против украинских судей
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Bernadett Szabo/Reuters

Депутат Рады Александр Дубинский обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы Будапешт ввел санкции против украинских судей, которые покрывают насильственную мобилизацию. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с официальным письмом, в котором потребовал ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления ТЦК (военкоматов – «Газета.Ru»)», — сообщил он.

Эти судьи ежедневно легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан, указал Дубинский.

«Ни одного приговора против «рекрутеров» - только массовая репрессия против тех, кто сопротивляется», — подытожил парламентарий.

16 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от ЕС ввести санкции против трех сотрудников министерства обороны Украины, которые причастны к убийству венгра на территории страны в рамках насильственной мобилизации населения.

Ранее Орбан призвал ЕС ввести санкции против Украины.

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