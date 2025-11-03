На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Афганистане сообщили о восстановлении подачи электроэнергии из Таджикистана

Подача электроэнергии из Таджикистана в Афганистан восстановлена
true
true
true
close
Depositphotos

Подача электроэнергии из Таджикистана в Афганистан, которая была прервана из-за ночного землетрясения, возобновилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу афганской государственной энергетической компании «Брешна».

«После повторного подключения линии электропередачи напряжением 220 киловольт из Таджикистана электроснабжение было обеспечено в провинциях Кундуз, Тахар и на значительных территориях провинции Баглан», — сказано в заявлении.

До этого стало известно, что во время землетрясения в Афганистане свыше 300 человек получили ранения, еще 20 пострадавших спасти не смогли. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в центральной части страны. Магнитуда составила 6,3. Спасательные службы продолжают разбор завалов и уточняют число пострадавших.

Подземные толчки также ощутили жители столицы Таджикистана Душанбе. Местные жители сообщили об этом в социальных сетях.

Ранее жителей Камчатки предупредили о 10-балльных землетрясениях.

