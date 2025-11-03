15 альпинистов не вышли на связь после схода снега у базового лагеря в Непале

Kathmandu Post: альпинисты пропали после схода снега у базового лагеря в Непале

15 человек не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри в Непале. Среди них местные гиды и иностранные спортсмены, пишет Kathmandu Post.

«Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить восхождение на Долма Кханг, прибыла в район, пострадавший от лавины, около 9 утра. Их состояние остается неизвестным», — сказал заместитель суперинтенданта полиции Гьян Кумар Махато.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К месту схода лавины направили вертолеты.

22 октября пять российских альпинистов достигли вершины Манаслу в Непале, но спуститься не смогли — в горах начался сильный ветер и снегопад.

Telegram-канал SHOT утверждал, что команда планировала спуститься пешком по плато до высоты 7100 метров, а потом выйти на австрийский маршрут. Однако альпинисты смогли пройти лишь небольшое расстояние из-за плохой видимости. Тогда в пресс-службе российского посольства в южно-азиатской стране заявляли, что ситуация не является критической.

Позже стало известно, что альпинисты спустилась с вершины горы Манаслу в Непале на плато, которое находится на высоте 6500 метров. Уточнялось, что спортсмены не пострадали.

Ранее в России заявили о проблеме с экстремалами, застревающими в горах.