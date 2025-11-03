На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

15 альпинистов не вышли на связь после схода снега у базового лагеря в Непале

Kathmandu Post: альпинисты пропали после схода снега у базового лагеря в Непале
true
true
true
close
Артур Лебедев/РИА Новости

15 человек не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри в Непале. Среди них местные гиды и иностранные спортсмены, пишет Kathmandu Post.

«Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить восхождение на Долма Кханг, прибыла в район, пострадавший от лавины, около 9 утра. Их состояние остается неизвестным», — сказал заместитель суперинтенданта полиции Гьян Кумар Махато.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К месту схода лавины направили вертолеты.

22 октября пять российских альпинистов достигли вершины Манаслу в Непале, но спуститься не смогли — в горах начался сильный ветер и снегопад.

Telegram-канал SHOT утверждал, что команда планировала спуститься пешком по плато до высоты 7100 метров, а потом выйти на австрийский маршрут. Однако альпинисты смогли пройти лишь небольшое расстояние из-за плохой видимости. Тогда в пресс-службе российского посольства в южно-азиатской стране заявляли, что ситуация не является критической.

Позже стало известно, что альпинисты спустилась с вершины горы Манаслу в Непале на плато, которое находится на высоте 6500 метров. Уточнялось, что спортсмены не пострадали.

Ранее в России заявили о проблеме с экстремалами, застревающими в горах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами