Китай отменил визы для граждан Швеции

Китай продлит действие безвизового режима для нескольких стран. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР, передает агентство Reuters.

Действие безвизового режима распространяется на Францию (до 31 декабря 2026 года) и Швецию (начиная с 10 ноября).

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что российские туристы столкнулись с длинными очередями на паспортном контроле при въезде в Китай.

Как сообщал замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин, среди российских туристов, приобретающих билеты в Китай, наиболее востребованным направлением является Пекин. В целом спрос на билеты в Поднебесную среди граждан РФ в период с января по октябрь подскочил на 12% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в МИД заявили о скором решении об отмене виз для китайских туристов.