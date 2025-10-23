В МИД заявили о скором решении об отмене виз для китайских туристов

Руденко: вопрос отмены РФ виз для туристов из Китая решится в ближайшее время

Вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая решится Россией в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что есть указание президента Владимира Путина «решить вопрос оперативно».

«В настоящее время действительно этот вопрос решается, и я рассчитываю, что в ближайшее время мы узнаем о результатах», — сказал замминистра.

Руденко подчеркнул, что в политическом плане проблем нет.

«Нужно согласовать определенные детали, думаю, что мы успеем это сделать быстро», — заключил он.

4 сентября Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, ответив таким образом зеркально на дружественный шаг Пекина.

В сентябре соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин заявил, что взаимное решение России ввести безвизовый режим с Китаем увеличит въездной турпоток в среднем на 25%.

