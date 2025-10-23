На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили о скором решении об отмене виз для китайских туристов

Руденко: вопрос отмены РФ виз для туристов из Китая решится в ближайшее время
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая решится Россией в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что есть указание президента Владимира Путина «решить вопрос оперативно».

«В настоящее время действительно этот вопрос решается, и я рассчитываю, что в ближайшее время мы узнаем о результатах», — сказал замминистра.

Руденко подчеркнул, что в политическом плане проблем нет.

«Нужно согласовать определенные детали, думаю, что мы успеем это сделать быстро», — заключил он.

4 сентября Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, ответив таким образом зеркально на дружественный шаг Пекина.

В сентябре соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин заявил, что взаимное решение России ввести безвизовый режим с Китаем увеличит въездной турпоток в среднем на 25%.

Ранее были названы последствия отмены виз для китайцев в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами