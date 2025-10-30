Российские туристы пожаловались на очереди при въезде в Китай

АТОР: россияне пожаловались на очереди на паспортном контроле на границе КНР

Российские туристы столкнулись с длинными очередями на паспортном контроле при въезде в Китай. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на жалобы путешественников.

Основной причиной задержек, по данным ассоциации, стало требование китайских пограничников проходить обязательную процедуру дактилоскопии и сканирования документов. Самостоятельное использование электронных терминалов не позволяет полностью избежать очередей.

В АТОР отметили, что, несмотря на сложности на границе, российские туристы в целом оставляют положительные отзывы о поездках по Китаю.

Как сообщал замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин, среди российских туристов, приобретающих билеты в Китай, наиболее востребованным направлением является Пекин. В целом спрос на билеты в Поднебесную среди граждан РФ в период с января по октябрь подскочил на 12% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в МИД заявили о скором решении об отмене виз для китайских туристов.