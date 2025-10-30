На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы пожаловались на очереди при въезде в Китай

АТОР: россияне пожаловались на очереди на паспортном контроле на границе КНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские туристы столкнулись с длинными очередями на паспортном контроле при въезде в Китай. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на жалобы путешественников.

Основной причиной задержек, по данным ассоциации, стало требование китайских пограничников проходить обязательную процедуру дактилоскопии и сканирования документов. Самостоятельное использование электронных терминалов не позволяет полностью избежать очередей.

В АТОР отметили, что, несмотря на сложности на границе, российские туристы в целом оставляют положительные отзывы о поездках по Китаю.

Как сообщал замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин, среди российских туристов, приобретающих билеты в Китай, наиболее востребованным направлением является Пекин. В целом спрос на билеты в Поднебесную среди граждан РФ в период с января по октябрь подскочил на 12% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в МИД заявили о скором решении об отмене виз для китайских туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами