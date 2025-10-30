Российские туристы пожаловались на очереди при въезде в Китай

Российские туристы столкнулись с длинными очередями на паспортном контроле при въезде в Китай. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на жалобы путешественников.
Основной причиной задержек, по данным ассоциации, стало требование китайских пограничников проходить обязательную процедуру дактилоскопии и сканирования документов. Самостоятельное использование электронных терминалов не позволяет полностью избежать очередей.
В АТОР отметили, что, несмотря на сложности на границе, российские туристы в целом оставляют положительные отзывы о поездках по Китаю.
Как сообщал замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин, среди российских туристов, приобретающих билеты в Китай, наиболее востребованным направлением является Пекин. В целом спрос на билеты в Поднебесную среди граждан РФ в период с января по октябрь подскочил на 12% по сравнению с прошлым годом.
Ранее в МИД заявили о скором решении об отмене виз для китайских туристов.