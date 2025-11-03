В Общественной палате рассказали о росте пособий вслед за прожиточным минимумом

Повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет за собой рост пособий семьям с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и соцвыплат.

«Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — сказал эксперт.

Он отметил, что прожиточный минимум также влияет на сумму, которую удерживают из доходов должников на основании исполнительных документов. По словам Машарова, согласно части 1.1 статьи 9 федерального закона «Об исполнительном производстве», должник имеет право сохранить минимальную сумму в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум будет повышен с 17 733 рублей до 18 939 руб. Также будут проиндексированы другие виды прожиточного минимума: для трудоспособных граждан — до 20 644 руб., для детей — 18 371 руб., для пенсионеров — 16 288 руб.

14 октября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что реализовать инициативу об увеличении детского прожиточного минимума в России до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка (не ниже 25 тыс. руб. против текущих 17,2 тыс.) сложно. Она отметила, что на детские выплаты уже запланирован ограниченный бюджет в 10 трлн рублей, который рассчитан из нынешних размеров пособий.

Ранее сообщалось, что россияне тратят на вредные привычки 30–50% прожиточного минимума.