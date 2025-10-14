В Госдуме оценили возможность увеличения детского прожиточного минимума

Реализовать инициативу об увеличении детского прожиточного минимума в России до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка (не ниже 25 тыс. рублей против текущих 17,2 тыс.) сложно. Об этом «Москве 24» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение депутата ГД Александра Аксененко.

Она отметила, что на детские выплаты уже запланирован ограниченный бюджет в 10 трлн рублей, который рассчитан из нынешних размеров пособий. Депутат уточнила, что от величины прожиточного минимума на детей будет зависеть размер единого пособия.

«На сегодняшний день его получают семьи, в которых воспитываются почти 11 млн детей. Размер же пособия составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка, в зависимости от доходов семьи», — сказала Бессараб.

В конце сентября сообщалось, что прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей. Для трудоспособного населения он установлен на уровне 20 644 рублей. Для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль.

В России в прожиточный минимум, устанавливаемый ежегодно, закладывается сумма денег, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека.

Ранее в Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тыс. рублей.