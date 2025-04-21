Россияне тратят на вредные привычки 30–50% прожиточного минимума

Около 73% россиян признаются, что имеют вредные привычки. И почти каждый третий тратит на них суммы, сопоставимые с прожиточным минимумом. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, три из четырех россиян (72,7%) признают, что у них есть вредные привычки. И только каждый пятый (19,5%) уверен, что у него таких привычек нет (еще 7,8% затруднились с ответом).

Интересно, что в 83% случаев о вредных привычках знают близкие, что подтверждает — они стали частью повседневной жизни россиян. Скрывают слабости от семьи и друзей 11,2% респондентов, а 5,4% не уверены, осведомлено ли окружение об их проблемах.

Чаще всего к числу своих «пороков» россияне относят курение (40,5%), злоупотребление алкоголем (31,7%) и мат (29,8%). Каждый пятый респондент считает, что переедает и испытывает слабость к нездоровой еде — фастфуду, сладкому, газированным напиткам. А почти каждый десятый называет себя рабом соцсетей.

По словам респондентов, вредные привычки появились у них из-за негативного эмоционального фона. Так, главным триггером для 46,8% россиян стал постоянный стресс. Четверть участников опроса признались, что склонны вредить себе из-за проблем с самоконтролем или просто от скуки. 21,5% респондентов приобрели вредные привычки в кризисные моменты жизни, а 20,5%, напротив, стали курить или выпивать только потому, что в свое время так же поступали значимые взрослые — прежде всего родители.

62,3% россиян заявляют, что тратят на вредные привычки от 5 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно, что составляет до 56% официального прожиточного минимума в России (17 733 рубля). Расходы 12,4% не превышают 1 тыс. рублей, еще 12% — 5 тыс. рублей. Более 10 тыс. рублей тратят 4,2%. А 9,1% выбрали ответ «всегда по-разному».

Несмотря на довольно значительные траты на потакание слабостям, отказываться от них россияне не спешат. Так, более половины (52,7%) респондентов заявили, что бороться с вредными привычками начнут только при возникновении проблем со здоровьем, а 28,8% — на фоне финансовых проблем. При этом каждый четвертый россиян не намерен отказываться от зависимостей вовсе — не убедят ни проблемы со здоровьем или финансами, ни просьбы семьи, ни даже буква закона.

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