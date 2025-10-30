На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали об увеличении прожиточного минимума в 2026 году

ОП РФ: прожиточный минимум в 2026 году вырастет почти до 19 тысяч рублей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Прожиточный минимум (ПМ) в России с 2026 года повысится на 6,8%. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, в следующем году прожиточный минимум будет повышен с 17 733 рублей до 18 939 рублей.

Машаров добавил, что с 1 января также будут проиндексированы другие виды прожиточного минимума: для трудоспособных граждан до 20 644 руб., для детей — 18 371 руб., для пенсионеров — 16 288 руб.

14 октября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что реализовать инициативу об увеличении детского прожиточного минимума в России до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка (не ниже 25 тыс. рублей против текущих 17,2 тыс.) сложно. Она отметила, что на детские выплаты уже запланирован ограниченный бюджет в 10 трлн рублей, который рассчитан из нынешних размеров пособий.

Ранее в Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тыс. рублей.

