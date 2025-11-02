Израиль получил в секторе Газа останки еще трех заложников

Военные Израиля забрали из сектора Газа еще три гроба с останками заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) забрала из сектора Газа еще три гроба с останками заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По ее информации, останки были переданы израильским военным при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК). В ближайшее время гробы доставят на территорию Израиля.

«Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение», — сказано в заявлении канцелярии.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Он пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

14 октября американский лидер заявил, что палестинское радикальное движение отпустило всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договоренностей, однако не передало Израилю останки погибших. По его словам, начался второй этап реализации соглашения о мирном урегулировании в секторе Газа.

Ранее Трамп заявил, что Израиль имеет право совершать удары по Газе.