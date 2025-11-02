Два региона Украины оказались обесточены после взрывов

Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный Киеву город Запорожье, оказались обесточены после взрывов. Об этом заявили в министерстве энергетики республики в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что полностью обесточена Донецкая область, без электричества частично оказались потребители в Запорожье, Харьковской и Черниговской областях.

«Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам», — добавили в министерстве.

До этого командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди пригрозил России блэкаутами.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей. Зеленский утверждает, что будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.