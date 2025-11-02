На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два региона Украины оказались обесточены после взрывов

Черниговская и Харьковская области Украины оказались обесточены после взрывов
true
true
true
close
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный Киеву город Запорожье, оказались обесточены после взрывов. Об этом заявили в министерстве энергетики республики в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что полностью обесточена Донецкая область, без электричества частично оказались потребители в Запорожье, Харьковской и Черниговской областях.

«Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам», — добавили в министерстве.

До этого командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди пригрозил России блэкаутами.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей. Зеленский утверждает, что будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами