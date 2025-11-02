На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Афганистане о градостроительных планах будут оповещать в мечетях

Афганцев будут оповещать о градостроительных планах с минаретов мечетей
Depositphotos

Жителей афганских городов отныне будут оповещать о градостроительных планах различных ведомств с минаретов мечетей. Об этом сообщает Tolo News.

В публикации отмечается, что данный указ подписал верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада.

В публикации подчеркивается, что документ вышел на фоне жалоб жителей Кабула и других афганских провинций на отсутствие прозрачности в градостроительных проектах и самовольный снос построек.

В сентябре по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Позднее доступ в интернет в Афганистане был восстановлен.

Ранее талибы (движение внесено в список террористических организаций) запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин.

