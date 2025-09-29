В Афганистане зафиксировано полное отключение интернета

По всей территории Афганистана пропало интернет-соединение. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что утром 29 сентября наблюдалось постепенное отключение нескольких сетей. В настоящее время, по данным службы мониторинга, также зафиксированы нарушения в работе телефонных услуг.

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

После этого сообщалось, что кабульский аэропорт вынужден работать со сбоями из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана. Пассажиры из провинций Балх, Тахар, Баглана и Бадахшан из-за отсутствия сети не смогли подтвердить билеты онлайн, согласовать детали поездки с турагенствами и получить другие услуги.

Ранее талибы запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин.