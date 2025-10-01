В Афганистане заработал интернет

В Афганистане возобновил работу интернет, сообщает в своем Telegram-канале телеканал Tolo News.

«Источники сообщили, что интернет в стране снова работает», — говорится в сообщении.

29 сентября по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, поскольку руководящее страной движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) предпринимало шаги «по соблюдению нравственности».

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

После этого сообщалось, что кабульский аэропорт вынужден работать со сбоями из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана. Пассажиры из провинций Балх, Тахар, Баглана и Бадахшан из-за отсутствия сети не смогли подтвердить билеты онлайн, согласовать детали поездки с турагентствами и получить другие услуги.

Ранее «Талибан» запретил книги женщин в университетах Афганистана.