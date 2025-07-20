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В Республике Алтай затонуло воздушное судно

СК РФ: воздушное судно с двумя людьми на борту упало в озеро в Республике Алтай
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Воздушное судно упало в воду и затонуло в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«По предварительным данным следствия, сегодня (20 июля — «Газета.Ru») около 14:00 (10:00 мск — «Газета.Ru») в акватории озера Телецкое <...> в ходе эксплуатации воздушного судна пилот не справился с его управлением, в связи с чем судно упало в воду», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что на борту находились два человека. Они получили телесные повреждения, и сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

В публикации отмечается, что специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

10 июля пассажирский самолет, следовавший по маршруту Баимская — Кепервеем — Магадан, получил повреждения в ходе полета. Повреждения на корпусе воздушного судна были обнаружены во время послеполетного осмотра в аэропорту Магадана. В связи с произошедшим прокуратура начала проверку.

Ранее в Якутии возбудили дело после вынужденной посадки самолета в лесу.

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