На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шри-Ланку заполонили двухметровые змеи

На Шри-Ланке двухметровые змеи заползают в отели и пугают российских туристов
true
true
true
close
соцсети

На Шри-Ланке двухметровые змеи заполонили отели и вызывают страх у отдыхающих российских туристов. Об этом пишет газета «Жизнь».

Как отмечается, эти змеи — серые лазающие полозы, или крысиные змеи, которых относят к семейству ужеобразных. Они не ядовиты, однако их внушительные размеры создают атмосферу угрозы.

По словам туристов, змеи выползают из джунглей, занимают лежаки на территории отелей, передвигаются рядом с виллами и отдыхают на пляжах. Местные жители игнорируют их присутствие и не предпринимают мер, тогда как гости часто начинают паниковать при виде этих крупных рептилий.

2 ноября стало известно о том, что группа российских туристов заселилась в полуразрушенный отель на Кубе. Здание пострадало от недавно прошедшего урагана «Мелисса». Отдыхающим предложили соответствующее или более комфортабельное размещение в других гостиницах, однако они от этого предложения отказались. Не желая заселяться в другой отель, российские туристы устроили на Кубе забастовку. Они провели три дня на стойки у регистрации, отказываясь от размещения.

Ранее Tez Tour рассказал, становились ли туристы из РФ жертвами торговцев людьми в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами