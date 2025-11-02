На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В порту Краснодарского края загорелся буксир

Прокуратура начала проверку по факту возгорания буксира в порту «Кавказ»
Южная транспортная прокуратура

Возгорание буксира произошло в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

На фоне произошедшего прокуратура организовала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку исполнению законодательства о безопасности судоходства.

«По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — отмечается в заявлении.

В ночь на 2 ноября в порту города Туапсе в Краснодарском крае загорелся нефтеналивной танкер. В оперативном штабе региона рассказали, что причиной послужило падение фрагментов сбитых украинских беспилотников. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал. Палубная надстройка получила повреждения.

30 октября пожар произошел на судне в морском порту на Камчатке. Главное управление МЧС РФ по региону сообщило, что огонь распространился на площади 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, им удалось ликвидировать возгорание. Никто из людей не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

Ранее пламя охватило судно в порту в Ленинградской области.

