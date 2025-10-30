На Камчатке пожар на судне локализовали на 100 кв. м

МЧС: возгорание на судне в порту на Камчатке ликвидировано на 100 кв. м

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание площадью 100 кв. м. на судне в морском порту на Камчатке. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления ведомства по региону.

«Пожар на судне в морском торговом порту ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 кв. м.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

