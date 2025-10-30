На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке пожар на судне локализовали на 100 кв. м

МЧС: возгорание на судне в порту на Камчатке ликвидировано на 100 кв. м
true
true
true

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание площадью 100 кв. м. на судне в морском порту на Камчатке. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления ведомства по региону.

«Пожар на судне в морском торговом порту ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 кв. м.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

28 октября пожар начался в административном здании на юго-востоке Москвы. По данным столичного управления МЧС России, речь шла о здании на Угрешской улице. Возгорание произошло на третьем этаже и кровле административного здания. Позднее площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы достигла 450 кв. м.

В тот же день пожар произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 154 человека. Огонь был потушен до приезда сотрудников МЧС. Обошлось без пострадавших

Ранее в России загорелся остров Недоразумения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами