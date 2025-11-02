В России заблокировали сайт, предлагающий купить травматическое оружие

Московский суд ограничил доступ к сайту, на котором была размещена информация о продаже через интернет травматического оружия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Уточняется, что иск подал Савеловский межрайонный прокурор. Прокуратура выявила в открытом доступе в сети сайт с предложением о продаже травматического оружия всем желающим. Возможностью онлайн-заказа могли воспользоваться и лица, не достигшие совершеннолетия, следует из сообщения.

Известно, что продавали «травматику» без надлежащих лицензий.

В конце сентября сообщалось об ограничении доступа к 15 тысячам интернет-ресурсов, направленных на разжигание ненависти. Речь идет о ресурсах и материалах, сеящих рознь между гражданами по национальному или религиозному признаку. Проводится также блокировка ресурсов, занимающихся мошенничеством.

В течение первых шести месяцев текущего года распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F6 выявили и заблокировали 4 891 ресурс мошенников, маскировавшихся под государственные лотереи.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал тысячи ресурсов с фейками о ВС РФ с начала года.