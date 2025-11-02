На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заблокировали сайт, предлагающий купить травматическое оружие

Суд в Москве заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие
true
true
true
close
Shutterstock

Московский суд ограничил доступ к сайту, на котором была размещена информация о продаже через интернет травматического оружия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Уточняется, что иск подал Савеловский межрайонный прокурор. Прокуратура выявила в открытом доступе в сети сайт с предложением о продаже травматического оружия всем желающим. Возможностью онлайн-заказа могли воспользоваться и лица, не достигшие совершеннолетия, следует из сообщения.

Известно, что продавали «травматику» без надлежащих лицензий.

В конце сентября сообщалось об ограничении доступа к 15 тысячам интернет-ресурсов, направленных на разжигание ненависти. Речь идет о ресурсах и материалах, сеящих рознь между гражданами по национальному или религиозному признаку. Проводится также блокировка ресурсов, занимающихся мошенничеством.

В течение первых шести месяцев текущего года распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F6 выявили и заблокировали 4 891 ресурс мошенников, маскировавшихся под государственные лотереи.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал тысячи ресурсов с фейками о ВС РФ с начала года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами