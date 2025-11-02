Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью аэропорт в Пензе также приостанавливал работу. Сообщение об этом представитель Росавиации опубликовал в 23:52 мск. Информация об отмене ограничений появилась только в 06:18.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона.