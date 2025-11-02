Россиянам напомнили о двойной оплате работы в День народного единства

В ОП заявили, что работа 4 ноября оплачивается не менее чем в двойном размере

Работа в День народного единства, 4 ноября (отмечается ежегодно: праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени), оплачивается как минимум в двойном размере, заявил в комментарии ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он подчеркнул, что это касается всех сотрудников, которых привлекают к работе в праздник.

«Конкретные размеры оплаты за работу в нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором», — отметил член ОП.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что для продления отдыха на День народного единства россияне могут уйти в отпуск с 5 по 7 ноября. Этот вариант подходит тем, кого не волнует финансовая сторона вопроса. В ноябре в этом отношении отпуск брать невыгодно.

