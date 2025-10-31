«Мэра просто отодвинули»: депутат Матвеев объяснил отмену крестного хода в Самаре 4 ноября

В Самаре запретили крестный ход 4 ноября в День народного единства из-за международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев пояснил в беседе с «Газетой.Ru», что мэр города даже не знал об этом — его «просто отодвинули» от принятия решений, поскольку форум — федеральное мероприятие.

«Вчера разговаривал с мэром Самары Иваном Носковым. С его слов, он вообще не знал об этой проблеме — заявке на крестный ход, и обещал с этим вопросом разобраться. Но тоже сослался на подготовку спортивного международного форума, который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. Выяснилось, что съезжается много высокопоставленных гостей, включая министров спорта 15 стран мира. В значительной степени все вопросы проведения мероприятий в городе и обеспечения безопасности гостей взяты на федеральный и региональный уровень. Поэтому говорить о том, то именно власти Самары запретили крестный ход, не вполне корректно. Скорее органы местного самоуправления, мэра города просто отодвинули от принятия решений в отношении самого города, поскольку там федеральное мероприятие. Ну и выяснилось, что сама по себе заявка, которая была подана на крестный ход, там организаторы не очень ответственно подошли к этому вопросу и заранее все возможные риски не проговорили», — сказал Матвеев.

Он отметил, что хотя объяснение об отмене крестного хода 4 ноября и имеется, сложившаяся ситуация все равно вызывает вопросы.

«Мероприятия, связанные с форумом, начинаются 5 ноября, а крестный ход был запланирован на 4 ноября. Полтора часа пройти по центру города — это вполне возможно было бы разрешить. То есть это говорит о том, что у власти самарской, ну и федеральной, в общем то, свои приоритеты. То есть, когда спортивные мероприятия ставятся выше духовного мероприятия, которое хотели провести в государственный праздник — в День народного единства и день иконы Казанской божьей матери, — это, конечно, печально. Причем я хочу сказать, что крестный ход в Самаре отменяют уже не первый раз. В 2022 году его отменили в последний момент по каким-то предположениям, что этот крестный ход могут использовать националисты, поскольку на этот же день подавалась заявка на проведение марша против нелегальной миграции, который был запрещен», — заявил Матвеев.

По его словам, сейчас с Самарской метрополией согласовывается новая дата крестного хода.

«Вообще ситуация такая, что, по имеющейся информации, предварительно крестный ход перенесен на 9 ноября», — заключил Матвеев.

Ранее губернатор Самарской области, жестко уволивший главу района, записал рэп.