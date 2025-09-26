На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финскому спа-центру грозит банкротство после закрытия границ с Россией

Yle: курорт в финской Иматре оказался в долгах из-за прекращения турпотока из РФ
Shutterstock/Morakot Kawinchan

Финский спа-курорт, находящийся в приграничном городе Иматре, столкнулся с многомиллионными долгами из-за сокращения потока российских туристов. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Уточняется, что сумма задолженности предприятия достигла €5,7 млн (около 559,5 млн руб.) после закрытия границы с РФ.

По информации журналистов, курорт завершил прошлый год с убытком в €155 тысяч (15,2 млн руб.), что, однако, намного меньше убытка за предыдущий период, составившего €676 тысяч (66,3 млн руб.). Основной причиной проблем называется резкое падение турпотока, которое первоначально было вызвано пандемией коронавируса, а затем усугубилось прекращением трансграничного сообщения.

Владелец курорта, Фонд реабилитации Южной Карелии, планирует исправить ситуацию через процедуру корпоративной реструктуризации. Председатель правления фонда Илкки Нокелайнен считает, что бизнес получится сохранить и вернуть к прибыльной работе.

В июле сообщалось, что отсутствие туристов из России ставит под угрозу устойчивость туристического бизнеса в Восточной Финляндии, местные компании оказались в тяжелом положении после прекращения въезда россиян.

Ранее президент Финляндии раскрыл отношение ЕС к позиции РФ по гарантиям безопасности Киеву.

