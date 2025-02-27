Политолог Светов: Финляндия откроет границу с РФ, если на то будет команда США

Финляндия откроет границу с Россией только при одном условии – если на то будет соответствующая команда США. До этого момента ждать такого сценария не стоит, так как финские власти пошли на закрытие границ даже в ущерб самим себе, объяснил в беседе с RT политолог Юрий Светов.

«Мы ошибочно считали, что, если между странами выгодные экономические отношения, — они будут за них держаться», — напомнил эксперт, добавив, что на практике все оказалось не так.

Закрытие границ привело к ужасным последствиям: большим потерям населения приграничных районов, остановке туризма, закрытию магазинов, нарушению транспортной инфраструктуры Финляндии. Кроме того, жители лишились российских энергоносителей, древесины, добавил Светов.

Сейчас, по мнению эксперта, финские власти считают, что при открытии границ ситуация быстро восстановится, и потери удастся оперативно компенсировать.

«[Они убеждены, что] мы снова туда побежим, понесем им деньги... Я думаю, что вот этого не должно быть», — подчеркнул политолог.

Напомним, накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии необходимо открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней отношения, не теряя «ни минуты». Он подчеркнул, что экономика Финляндии и ее граждане действительно нуждаются в открытии границы и налаживании отношений с РФ, поэтому Хельсинки нужно расторгнуть соглашение с Киевом о безопасности, а также отправить в отставку действующие власти Финляндии.

Ранее Финляндия отвергла идею открытия границы с Россией из-за «потока мигрантов».