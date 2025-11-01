На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туле эвакуировали жителей частных домов после обнаружения обломков БПЛА

Жителей около 50 частных домов эвакуировали в Туле после обнаружения обломков сбитого беспилотника на улице Кутузова. Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов в Telegram-канале.

На месте обнаружения элементов БПЛА работают экстренные службы.

«Для обеспечения безопасности эвакуировали жителей порядка 50 частных домов. Организовали специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий», — написал он, добавив, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Рано утром 1 ноября в Туле из-за падения обломков беспилотника ограничили движение транспорта на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ходе ночной атаки в регионе уничтожили четыре БПЛА. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

30 октября в Туле из-за падения обломков сбитого дрона загорелась крыша продуктового магазина.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 110 БПЛА.

