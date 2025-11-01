В Туле перекрыли движение на улице из-за падения обломков БПЛА

Губернатор Миляев: на улице в Туле ограничили движение транспорта из-за БПЛА

В Туле из-за падения обломков беспилотника ограничили движение транспорта по одной из улиц. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, в ходе ночной атаки над регионом уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Он добавил, что в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, были найдены элементы БПЛА. На месте ведутся работы экстренных служб.

«В связи с этим движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского ограничено, организованы пути объезда», — отметил губернатор.

Миляев призвал жителей города планировать маршрут заранее и при обнаружении обломков беспилотников сообщать по телефонам оперативных служб.

30 октября в Туле загорелась крыша продуктового магазина из-за падения обломков сбитого дрона. По его словам, российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над региональным центром один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее жителей дома в Туле экстренно эвакуировали из-за фрагмента сбитого БПЛА.