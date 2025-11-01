На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Туле перекрыли движение на улице из-за падения обломков БПЛА

Губернатор Миляев: на улице в Туле ограничили движение транспорта из-за БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

В Туле из-за падения обломков беспилотника ограничили движение транспорта по одной из улиц. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, в ходе ночной атаки над регионом уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Он добавил, что в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, были найдены элементы БПЛА. На месте ведутся работы экстренных служб.

«В связи с этим движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского ограничено, организованы пути объезда», — отметил губернатор.

Миляев призвал жителей города планировать маршрут заранее и при обнаружении обломков беспилотников сообщать по телефонам оперативных служб.

30 октября в Туле загорелась крыша продуктового магазина из-за падения обломков сбитого дрона. По его словам, российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над региональным центром один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее жителей дома в Туле экстренно эвакуировали из-за фрагмента сбитого БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами