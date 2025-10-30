В Тульской области загорелась крыша магазина из-за беспилотника

В Туле загорелась крыша продуктового магазина из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над региональным центром один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Обломки дрона упали на крышу магазина, вызвав возгорание на площади двух квадратных метров. В настоящее время огонь потушен. Никто не пострадал.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — предупредил губернатор.

29 октября Миляев сообщил, что силы ПВО уничтожили над Тульской областью семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что пострадавших во время отражения воздушной атаки нет. Не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

28 октября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что менее 1% беспилотников Вооруженных сил Украины достигают своих целей в РФ.

Ранее жителей дома в Туле экстренно эвакуировали из-за фрагмента сбитого БПЛА.