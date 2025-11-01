На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туле увеличилось число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками

Минздрав: число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до 5
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших в результате аварии с трамваем и маршрутками на мосту в Туле увеличилось до 5. Об этом сообщили в Минздраве региона в Telegram-канале.

«К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался», — говорится в сообщении.

Накануне в региональной Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла около 07:30 мск на Пролетарском мосту. По словам главы региона Дмитрия Миляева, через шесть минут после столкновения на место автоаварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, четыре человека не выжили. Детей среди пострадавших нет.

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее пассажир маршрутки раскрыл подробности массового ДТП в Туле.

