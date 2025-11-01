Протасевича внесли в базу «Миротворца»

Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли в свою базу Романа Протасевича, который считался белорусским оппозиционером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Белоруссии, был задержан 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Минский областной суд вынес приговор Протасевичу 3 мая 2023 года, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако 16 мая того же года он был помилован Лукашенко.

31 октября 2025 года белорусский лидер заявил, что Протасевич работает в национальной разведке. Позже Протасевич, ранее считавшийся оппозиционером, подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на признание Протасевича о сотрудничестве с разведкой Белоруссии. По ее словам, так произошло, потому что «белорусские партизаны».

Ранее стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича.