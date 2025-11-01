На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции не выявили виновных в нападениях на посольство и торгпредство РФ

Полиция Швеции не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство РФ
true
true
true
close
Holger.Ellgaard/Wikipedia

Полиция Швеции не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.

«Шведская полиция заверяет нас, что расследование неоднократных инцидентов, в ходе которых на посольство и торгпредство сбрасывалась краска с неопознанных дронов, продолжается, а также в том, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатической миссии Российской Федерации», — уточнили в посольстве.

При этом расследование в настоящее время не привело к каким-либо конкретным результатам.

Также в диппредставительстве отметили, что над территорией посольства и торгпредства до конца текущего года продолжает действовать установленная шведскими властями бесполетная зона.

7 сентября на посольство России в Швеции сбросили краску с дрона. Подобные случаи регулярно повторялись в течение последнего года, в том числе два раза летом 2025 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что Москва неоднократно обращала внимание шведских властей на недостаточное обеспечение безопасности диппредставительства и получала обещания сделать все возможное для предотвращения новых инцидентов.

Ранее суд оставил без изменений заочный приговор украинке за нападение на посольство РФ в Киеве.

